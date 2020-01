— Cats Protection / Rex F/REX/SIPA

Début janvier, « 20 Minutes » a lancé un concours des plus beaux chats de twittos.

Il est grand temps de rendre le verdict et de dévoiler qui sont les gagnants.

L’heure est grave. En parallèle d'une enquête du « Touitoui des pôtichats », une communauté très féline de Twitter, 20 Minutes a lancé début janvier son concours des plus beaux chats de twittos. Les règles ? Avoir un compte Twitter (logique), et vivre avec un chat (doublement logique). La récompense ? Une petite boite de pâté* et la fierté de vivre avec une petite boule de poils remarquable.

Il faut reconnaître qu’il a été très difficile pour le jury constitué de quatre journalistes amateurs de chats (dont certains leur vouent un véritable culte), de départager tous les chats et « pôtichats » ayant répondu en nombre à ce concours. Et si ça ne tenait qu’à nous, tout le monde aurait gagné. Mais dans la vie, malheureusement il y a des règles, c’est pourquoi nous avons rendu notre verdict selon quatre catégories : « poils courts », « chat fun », « diva » et « chat potté ». Petite précision, nous avons dû retirer les bébés chats du concours, pour la simple et bonne raison que ça aurait été trop facile.

Avant de dévoiler le palmarès, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation, et vive les minous ! Et les gagnants sont…

Dans la catégorie « poils courts » : Miss Kitty

Comment résister à ce petit minois espiègle et à cette pose « pattes croisées » digne des plus grandes chattes ? Sans oublier ce pelage duveteux et ses petites taches qui nous ont fait totalement craquer. Pour toutes ces raisons, Miss Kitty a fait l’unanimité !

Dans la catégorie « chat fun » : Newton

1- avoir un compte Twitter ✅

2- avoir un chat ✅

(Enfin, techniquement, je n’ai pas de chat : je suis un chat !)



Et comme je ne vais pas poser dans le plus simple appareil, me voila sur mon 31 ! 😺 pic.twitter.com/wFRH5o2uB1 — Newton 🐾 (@Newton_Korath) January 11, 2020

Difficile de lutter face à Newton et son nœud pap, qui parvient avec une facilité déconcertante à allier chic et décontraction. Et on en parle de ce pelage ? Ne change rien Newton.

Dans la catégorie « chat diva » : Macha

Désolée pour tous les autres candidats mais voici Macha pic.twitter.com/ABb9H4C7F2 — Laurence Vagner (avec un seul V) (@hellgy) January 10, 2020

La facilité qu’a Macha de poser devant l’objectif a complètement déstabilisé le jury. A la fois intense et aérienne, cette petite chatte est visiblement née pour nous faire craquer. Et la douceur de son pelage (pas besoin de la caresser pour le deviner), est à la limite de l’insoutenable. En d’autres termes, Macha est au monde félin ce qu’Isabelle Adjani est au 7e art.

Dans la catégorie « chat potté » : Sushi

Par « chat potté », nous entendons les petits yeux d’amour du personnage éponyme de Shrek, à qui on ne peut rien refuser. Et on ne sait pas si Sushi avait très faim ce jour-là ou si elle détient un Bac + 5 « regard qui ferait fondre la banquise », mais on plaint le bipède qui partage sa vie, ça ne doit pas être facile tous les jours. C’est bien simple, Sushi pourrait faire tout ce qu’elle veut de nous, et même bien plus encore.

Prix spécial « chat duo »

Cette petite boule de suffisance et de mépris. pic.twitter.com/J43uR9gqHL — 🦖 Yann Icha Boyer 🦖 (@Icha_twit) January 10, 2020

Hors catégorie, nous voulions saluer tout particulièrement ce bipède qui n’a pas eu peur de prouver aux yeux de tous, l’amour qui le lie à sa « petite boule de suffisance et de mépris ». Merci à Yann qui obtient donc le prix spécial du jury !

*Nous vous contacterons ultérieurement afin de vous faire parvenir votre prix.