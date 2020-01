Nounours est le Présinours du Touitoui des chats. — Nounourslechat/Twitter

Dans le cadre d’une enquête sur « le Touitoui des pôtichats », une communauté alternative de comptes Twitter tenus par chats (ou présentés comme tel), 20 Minutes a interrogé « Nounours ». Réglisse à l’état civil, Nounours le chat est le président autoproclamé de la République féline qui se développe à vue d’oeil sur le Twitter francophone. Son gouvernement et sa popularité ne cessent de grandir. Rencontre.

Nounours, pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Twitter, plutôt qu’un autre réseau social utilisé par les humains ?

En fait tout est partie de quand gé volé le téléphone de mon humain comme ceci qui me prenait en photo. Alors ensuite gé fouillé dans son letéléphone que j’ai vus y’avait un oiseau bleu que cé pas un oiseau qu’on prédate [qu’on chasse, N.D.L.R] alors je l’ai utilisé et j’ai vus que mon humain utilisé UN MOYEN DE COMMUNICATION INDÉTERMINÉ SANS MOI. Ce qui veut dire on parle à des gens pôtêtre c’est des chats comme moi !

Et gé vite trouver SuetterlinKatz que elle m’a apprit à écrire comme notre feu Crapouille19 ils font partie de la cacadémie [l’académie des chats, N.D.LR.] donc je suis venu sur le touitoui parce que gé trouvé des chats comme moi.

Vous et les autres chats de Twitter êtes de plus en plus organisés. Quel est votre but ?

Les humains ils croivent qu’ils nous dominent alors on va renverser la table. Alors on a décidé de faire notre propre gouvernement dont je suis le présinours, on se répartie la tâche du gouvernement en plein de minoustre.

Moi mon rôle cé de m’assurer que les pôtichats puissent dominer le monde faire facilement partie de mon gouvernement (je nomme facilement minoustre quand on demande) je passe les décrets pour se défendre contre les humains

Quel message voulez-vous faire passer aux humains qui vous lisent ?

Alors qu’est-ce que je peux dire aux humains : venez pas trotro nous embêtez sur le touitoui et surtout si un chat vous a adopté on peut l’accueillir sur notre touitoui il peut même être minoustre.