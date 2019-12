PewDiePie annonce une pause de sa chaîne YouTube en 2020

PewDiePie a dépassé les 102 millions d'abonnés cette année. — JOHN LAMPARSKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Le youtubeur le plus regardé d’Internet, le suédois PewDiePie, a annoncé qu’il allait faire une pause dans sa chaîne en 2020. A la fin d’une vidéo publiée ce samedi, qui évoque les nouvelles règles de la plateforme, le jeune homme de 30 ans déclare : « Je fais une pause de YouTube​ l’an prochain. Je voulais le dire en avance parce que je me suis décidé. »

« Je suis fatigué, dit-il. Je me sens très fatigué. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais pour que vous le sachiez, l’année prochaine assez tôt je m’en irai pour un petit moment. J’expliquerai cela plus tard mais je voulais prévenir. »

102 millions d’abonnés

De son vrai nom Felix Kjellberg, PewDiePie a longtemps détenu la chaîne la plus regardée de YouTube. Elle a été dépassée cette année par la chaîne du label de musique indien T-series, dans une course aux abonnés très médiatisée. Les deux chaînes ont dépassé la barre symbolique des 100 millions d’abonnés en 2019. Le suédois est le premier youtubeur individuel à dépasser ce nombre, et en compte actuellement 102 millions.

PewDiePie, 30 ans, s’est inscrit une première fois sur YouTube sous le nom de Pewdie en 2006. Mais c’est le compte qu’il crée en 2010 qui lui apporte la notoriété. Il s’est fait connaître avec des vidéos sur les jeux vidéo, auquel il joue en direct. Ses réactions, ses expressions et ses récits de sa vie personnelle ont contribué à le rendre populaire.

Accusé d’antisémitisme et de racisme

PewDiePie s’est retrouvé au cœur de plusieurs controverses depuis 2017, après avoir tenu des propos antisémites et racistes à plusieurs reprises. Cela lui avait causé la perte de certains sponsors, et le retrait du programme « Google Preferred » qui soumet aux annonceurs une sélection de chaînes YouTube influentes. Au mois de mars 2019, le youtubeur s’était retrouvé cité dans la tuerie de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Le terroriste qui avait attaqué deux mosquées et fait 51 morts et 49 blessés avait encouragé les gens à s’abonner à PewDiePie dans des images vidéos diffusées en direct sur Facebook. Le youtubeur s’était dit «écœuré» de voir son nom associé à la tuerie.

En août dernier, rappelle Variety, PewDiePie avait déjà fait allusion à une pause : « Je pense que ce serait bon pour moi de faire une pause à un moment. Ce serait sympa de ne pas avoir YouTube dans mon cerveau pour la première fois en dix ans. »