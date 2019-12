OMF Oh My Fake : Pourquoi cette intox sur le Black Friday et l'esclavage continue de circuler — 20 Minutes

Ah cette intox prétendant que le « Black friday » dérive d’une atroce pratique esclavagiste, qui revient régulièrement au mois de novembre, comme le temps maussade. Oui mais… Pourquoi revient-elle inlassablement ? Et pourquoi on peut encore et toujours s’y laisser prendre ?

L’explication, vous la trouverez dans la vidéo ci-dessous, grâce à Clémence et à notre émission « Oh My Fake ». Il est question de solidarité sociale et même de Notre-Dame-de-Paris. Allez, on ne vous en dit pas plus, on vous laisse regarder.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

