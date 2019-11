« Que se passerait-il si nous prenions le temps de rappeler aux gens qu'ils sont super ». C’est avec cette idée toute simple que Grégoire Hussenot s’était fait connaître en 2015, grâce à une vidéo postée sur Youtube. Le jeune homme âgé de 29 ans est décédé lundi 25 novembre, a fait savoir son frère dans un message publié sur Facebook. Originaire de Larmor-Plage, dans le Morbihan, Grégoire Hussenot vivait à Paris. Les raisons de sa mort n’ont pas été communiquées.

« Vous êtes super ». Avec sa vidéo enregistrée sur la place de la République à Paris, le jeune homme originaire du Morbihan avait fait un carton. Des centaines de milliers de personnes avaient visionné les images de ce garçon coiffé d’un bonnet et portant des pancartes où étaient inscrits des messages sympathiques comme le célèbre « vous êtes super », ou encore « compliments gratuits ».

[In Memoriam] Toute la communauté des Anciens de @Sc_Po_Rennes rend hommage à Grégoire Hussenot de la promo 2013.

Grégoire était un étudiant qui plus que quiconque avait su faire de Sciences po Rennes un endroit spécial et unique où étudier. [...]https://t.co/pQTstY1IRo