Valérie Damidot, youtubeuse ? Vous ne rêvez pas. L’animatrice télé la plus calée en décoration d’intérieure s’apprête à lancer sa chaîne YouTube dédiée à la déco, ce jeudi à 18 heures.

Maroufling is not a crime its a way of life🤘🏼💪🏻❤️ a demain les amis youtube/valeriedamidot https://t.co/I3RRwTBhTH — Valérie Damidot (@DamidotValerie) November 27, 2019

Demain 18h lancement de la chaîne Youtube de la #QueenOfMaroufle #ValerieDamidot @DamidotValerie

Pour vous abonner 🔽https://t.co/V4YrXa6cDl — Emilie Mazoyer (@EmilieRadioFr) November 27, 2019

La chaîne est visible sur la plateforme, avec une seule vidéo, encore non-répertoriée. Intitulée « Bienvenue sur la chaîne de Valérie Damidot – Quand tu bosses dans la déco », elle suit l’animatrice dans la rue et dans sa vie quotidienne… Où elle est sans cesse interrogée sur ses idées décos par sa famille, ses amis, ou même des inconnus dans la rue.

« On va faire des tutos décos, des tutos de bricolage ! »

Interviennent ainsi son fils Norman Clerc ou l’actrice Béatrice de la Boulaye, la chroniqueuse Juliette Arnaud, l’animatrice radio Emilie Mazoyer ou le producteur Dalil Merad… Qui tous ne cessent de lui demander des conseils déco à des moments plus ou moins opportuns. De quoi conduire l’animatrice à lancer sa chaîne YouTube.

« Oui, je crée cette chaîne, pour tous les gens dans la rue qui me demandent des conseils, pour mes amis qui me harcèlent chez moi, pour ma famille, pour ma santé mentale. On va créer cette chaîne, ensemble, on va la faire pour vous », promet-elle à la fin de la vidéo. « On va faire des tutos décos, des tutos de bricolage ! On va rencontrer des artisans, des «maroufleurs »… Tous ceux qui font la déco aujourd’hui, hier, demain. On va faire plein de trucs ! »

Une affaire de famille

La chaîne sera animée par « Bricolette et Bricolo », soit Valérie Damidot et Philippe Auriel, l’ancien assistant-chef de chantier de D & CO. Les vidéos sont produites par La Maroufle Productions, la boîte de production de Valérie Damidot, et Cinéfrance Studios. Roxane Damidot, la fille de l’animatrice, réalise des illustrations pour la chaîne sous son pseudonyme, Jnapleg. Une première vidéo tuto, également non-repertoriée, fait intervenir l’humoriste Inès Reg pour décorer un miroir.

Valérie Damidot s’est fait connaître à la télévision française avec D&CO, diffusée de 2006 à 2015 sur M6 et Teva, dans laquelle elle redécorait des logements de particuliers avec l’aide d’animateurs et d’artisans. Depuis son départ de l’émission, elle a publié plusieurs livres de conseils déco, et continue ses activités d’animatrice télé. Elle s’est toutefois un peu éloignée des émissions liées à la décoration, à l’exception de Mission plus-value sur NRJ12 en 2015, et de l’émission belge de télé-réalité Les As de la déco diffusée sur RTL-TVI puis sur TF1 en 2018. Elle a toutefois déclaré dans les médias qu’elle aimerait reprendre le principe de D & CO.