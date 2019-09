La comédienne et chanteuse Claire Keim à la soirée d'ouverture de SériesMania à Lille le 22 mars 2019. — RANCK CASTEL/MPP/SIPA

Des vidéos qui font un tabac ! La comédienne et chanteuse Claire Keim a publié sur Twitter depuis le 5 septembre trois vidéos dans lesquelles elle se met en scène dans son bureau, sans artifice et sans se prendre au sérieux, reprenant au clavier des tubes des années 1980 avec le hashtag #chansonpourlesieuvs.

La première vidéo, où elle reprend Take on me du groupe norvégien a-ha, a déjà été vue près de 190.000 fois. « Ceci est un petit bout de chanson pour les vieux comme moi », s’amuse-t-elle en guise d’introduction.

Dans la seconde vidéo, vue près de 130.000 fois, elle lance, rieuse, à l’intention des twittos « Moi tant que je gagne je joue hein ! » et reprend Shout, le tube de 1984 du groupe britannique Tears for Fears.

#chansonpourlesieuvs le retour!

Excusez ma petite mine et ma voix de chaton asthmatique j’ai lu vos notifs toute la night 💗 ( ouais bon ok .. ça excuse pas tout..) pic.twitter.com/39lBRllehj — Claire KEIM (@claire_keim) September 6, 2019

« Je fais vraiment ça pour m’amuser »

Dans la troisième vidéo, vue plus de 147.000 fois, elle entonne The Riddle coiffée d’une perruque imitant la coupe de cheveux so eighties que le chanteur anglais Nik Kershaw arborait dans le clip de la version originale.

Un succès auquel Claire Keim ne s’attendait pas. « Je suis touchée et surprise mais je fais vraiment ça pour m’amuser », confie-t-elle à 20 Minutes.

Une façon pour la chanteuse et la comédienne de célébrer ses dix ans sur le site de microblogging et de « rendre un peu à tous les twittos foufous que je suis depuis dix ans sur Twitter. Ils m’ont tant fait rire, ils ont parfois sauvé des journées mal barrées, j’avais envie de leur envoyer de l’amour, de la musique, des souvenirs et surtout du grand n’importe quoi, à la hauteur de leur twitts quoi », explique Claire Keim.

Une « petite minute régulière de bonheur »

Objectif atteint ! « Attention, attention on va finir par y’prendre goût à cette petite minute régulière de bonheur », lance un twittos. Les internautes sont littéralement tombés sous le charme de ces vidéos drôles et des jolies reprises de l’habituée du plateau des Enfoirés. Ils réclament que la chanteuse revienne quotidiennement pour une nouvelle #chansonpourlesieuvs. « Bon Claire, on fait un deal ? Une chanson par jour jusqu’à la sortie du deuxième album ? », lance ainsi une internaute. Le premier et unique album de l’héroïne d’Infidèle, intitulé Où il pleuvra, est sorti en 2011. « Vous pouvez sortir un album de reprises de "vieux" svp, j’adore ! », renchérit une autre. Une excellente idée, non ?