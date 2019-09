Quand les réseaux sociaux finissent par rendre notre vie compliquée. — Pixabay

En quelques années, les réseaux sociaux ont envahi nos vies. Si Facebook continue à dominer les usages des Français (35 millions d’utilisateurs dont 22 millions d’actifs au quotidien), Instagram et ses stories séduisent de plus en plus. Quant à Twitter, il garde d’indéfectibles fidèles.

Si les différents réseaux sociaux sont notamment source d’ activités positives pour notre mental (prendre des nouvelles de nos amis, rire devant une vidéo marrante…), ils peuvent devenir anxiogènes. Extrême violence des commentaires, sentiment de dépréciation par rapport à la vie supposément parfaite des personnes que nous suivons, overdose de fake news, violation de notre vie privée… A cela s’ajoute un sentiment de dépendance qui touche de plus en plus d’internautes.

Facebook, Twitter, Snapachat, Instagram… Êtes-vous stressé par les réseaux sociaux ? Si oui, lesquels ? Quel est, selon vous, le plus anxiogène ? Pourquoi tel ou tel réseau social provoque, en votre for intérieur, une montée de stress ? Quels éléments les rendent particulièrement angoissants ? N’hésitez pas à témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Ils serviront à la rédaction d’un prochain article, merci d’avance !