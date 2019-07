Le 23 janvier 2009, Le Rewind faisait ses premiers pas sur le site de 20 Minutes, alors présenté par Cyprien. D’une publication hebdomadaire, il est très vite passé à une quotidienne. Tellement succesfull !

Si Cyprien tenait alors la barre, il n’était pas seul à bord. A bâbord et à tribord, Julien Ménielle et Romain l’aidaient à rester à flot. Et puis le 20 août 2010, Cyprien décide de quitter le navire… Mais c’était sans compter sur la force de frappe du Rewind. Increvable !

Cyprien dans Le Rewind. - Capture d'écran/20 Minutes

Savoir renaître de ses cendres

Nouveau générique, nouveau logo, face caméra, sketchs, et guests. Et nouveau maître à bord. Car, même abandonné par Romain, Samuel Robbé, puis Julien Ménielle, Le Rewind n’a pas erré seul longtemps : Cyrus a vite repris le flambeau. Et ce, jusqu’au bout du bout du bout. Le 7 avril 2015, le youtubeur apparaît pour la première fois face caméra. La success story se poursuit.

Julien Ménielle dans Le Rewind. - Capture d'écran/20 Minutes

Mais un drame frappe à nouveau le programme quotidien de 20 Minutes : le 1er avril 2016, le studio Dailymotion, dans lequel Le Rewind était réalisé, subi des dommages à la suite de l’explosion de l’immeuble voisin. Toit défoncé, vitres brisées… Cyrus et son équipe, qui se trouvaient à l’intérieur au moment de la déflagration, sont sous le choc.

Une décision radicale est alors de mise : seules l’intro et l’outro seront tournées en extérieur, avec une simple voix off pour guider l’internaute pendant le reste de l’épisode.

Cyruth dans Le Rewind. - Capture d'écran/20 Minutes

Une nouvelle (nouvelle) formule

Fidèle à Cyrus (et réciproquement), Le Rewind tient bon. Mais s’autorise quelques écarts, et accueille un petit nouveau dans la team : le stagiaire du Rewind.

Le Rewind version voix off. - Capture d'écran/20 Minutes

Malgré quelques changements depuis, Le Rewind n’a toujours eu qu’un seul but : proposer à son public un zap insolite du web. Mêmes lors d’évènements dramatiques, comme l'attaque de Charlie Hebdo ou bien les attentats du 13 novembre 2015. Parfois même, Le Rewind a consacré des épisodes entiers à une seule et même actualité, comme la crise des chauffeurs de taxi ou l'élection de Donald Trump.

Un repos bien mérité

Mais après dix ans de bons et loyaux services, plus de 2.000 épisodes, et plus d’une dizaine de personnes qui ont travaillé chaque jour pour vous le proposer, Le Rewind va désormais prendre des vacances à durée indéterminée. Parce qu’en dix ans, Internet a évolué, tout comme vos pratiques.

Le Rewind version voix off. - Capture d'écran/20 Minutes

Merci à ceux qui l’ont présenté, qui l’ont monté, et surtout, merci à vous, chers internautes. Merci à vous qui n’avez pas regardé qu’un seul Rewind et êtes revenus, chaque, jour, du premier au dernier.

Le Rewind tire sa révérence. - Capture d'écran/20 Minutes

Pour les nostalgiques, vous pouvez toujours :

Allez jeter un œil au blog du Rewind

Liker la page Facebook du Rewind

Et continuez à suivre Le Rewind sur Twitter !

E.P.