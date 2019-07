Google célèbre les premiers pas de l’homme sur la Lune et les 50 ans de la mission Apollo 11 dans un Doodle raconté par Michael Collins

Un Doodle d’exception pour un événement exceptionnel. Google célèbre ce vendredi les premiers pas de l’homme sur la Lune et les 50 ans de la mission Apollo 11​ avec une vidéo d’animation retraçant son déroulement, commenté par l’astronaute Michael Collins.

Ce comparse de Neil Armstrong et Buzz Adrin n’a pas marché sur la Lune. Il était le troisième homme. Neil Armstrong était le commandant de la mission, Buzz Aldrin, le pilote du module lunaire et Michael Collins, le pilote de Columbia, le module de commande. Dans le Doodle réalisé par le moteur de recherche, il prête sa voix et ses souvenirs au petit film d’animation.

A.D.