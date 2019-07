LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au «20 heures» ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mercredi 17 juillet

Le Rewind: La moitié des Beatles réunie le temps d'un concert à Los Angeles — 20 Minutes - Le Rewind

Les fans des Beatles qui assistaient au concert de Paul McCartney le 13 juillet, à Los Angeles, ont eu droit à une belle surprise. Ringo Starr a fait son apparition dans le Dodger Stadium et le public a eu l’air d’apprécier.

Retrouvez également dans votre webchronique, qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un vidéaste qui ramasse 1.500 bouteilles, des dauphins et des surfeurs, une pépite proposée par le Tribunal du Net et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo, en tête de cet article.

