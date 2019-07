Le 31 janvier 2017, le CSA a révoqué Mathieu Gallet (ici en août 2015) de son poste de PDG de Radio France. — KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Majelan, appli abandonnée ? Depuis mercredi, la plateforme de podcasts Majelan, qui fait pas mal parler d'elle depuis son lancement par Mathieu Gallet en juin, n'apparaît plus dans Google Play Store. Une absence qui n’est pas passée inaperçue auprès de Podcast ouvert, un groupement de producteurs de podcasts.

Majelan a disparu du Google Play Store, visiblement suite à une (ou plusieurs) réclamations au sujet d'atteintes au droit d'auteur.



La page d'accueil de Majelan ne compte désormais plus que le bouton vers l'App Store d'Apple.



L'app Majelan, qui comptabilisait 280.000 formats et 13 millions d’épisodes lors de son lancement avec une offre premium proposée à 4,99 €, était téléchargeable via Google Play Store et Apple Store. Elle aurait été supprimée du magasin d’applications Google Play mercredi, en raison d’une violation du Digital Millennium Copyright Act, autrement dit des droits d’auteur.

Une version qui n’a toujours pas été confirmée par le géant Google. De son côté, Majelan reste également muet sur la question.

