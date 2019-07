Les Youtubeurs Mcfly et Carlito s'engagent contre le harcèlement — Laura Gilli

McFly et Carlito sont deux des Youtubeurs les plus populaires en France.

Les Youtubeurs ont publié leur premier court-métrage sur leur chaîne ce dimanche 30 juin.

D’une durée de 30 minutes, la vidéo aborde le thème du harcèlement.

Une vidéo d’utilité publique. Ce dimanche, les Youtubeurs Mcfly et Carlito ont publié leur tout premier court-métrage sur leur chaîne YouTube forte de près de cinq millions d’abonnés. Un événement très attendu par leur communauté, qui sait que les deux pères de famille ne font jamais rien comme les autres.

Dans Unboxing, on suit l’histoire de Mcfly et Carlito qui se retrouvent en mauvaise posture après avoir été malencontreusement les éléments déclencheurs du harcèlement d’un adolescent. Tout au long de la vidéo, on évoque donc le cas de ce jeune homme, cible de moqueries de la part de ses camarades de classe, et devenue une risée de la toile. À la fin de ce court-métrage, Mcfly et Carlito, qui restent dans le cadre de l’histoire de la vidéo, prennent la parole afin de faire de la prévention.

Un thème qui leur tient à cœur

Les deux vidéastes ont donc abordé un « thème qui [leur] tient à cœur » comme l’a souligné Carlito à la fin de leur propre vidéo : « C’est un thème malheureusement trop connu en ce moment, harcèlement de rue, cyberharcèlement. Vous nous en parlez, c’est un thème qui nous tient à cœur, et donc cette vidéo est là pour ça » explique le papa de deux enfants, avant que son acolyte ne renchérisse : « Si vous êtes victime de harcèlement à l’école, dans la rue, le plus important c’est de vous tourner vers des associations, des groupes, des gens ».

Selon Justine Atlan, directrice générale de l’association e-Enfance, il est important que Mcfly et Carlito aient donné le numéro de deux associations à la fin de cette vidéo. « C’est important parce que les victimes de harcèlement sont souvent très isolées. La démarche la plus difficile à faire, mais la plus essentielle, et qui peut tout déclencher dans le bon sens, c’est de parler à quelqu’un, de pouvoir raconter ce qu’on vit, nous explique-t-elle. La première chose à faire, c’est de leur dire qu’il y a des numéros qui existent sur lesquels ils peuvent échanger avec des gens compétents à propos de ce qui leur arrive. Ils peuvent les prendre en charge, les écouter et leur apporter de l’aide ».

Mcfly et Carlito, des leaders d’opinion

Aujourd’hui, Mcfly et Carlito sont parmi les Youtubeurs français les plus populaires de la plateforme. Avec près de cinq millions d’abonnés, et des vidéos qui dépassent souvent les dix millions de vues, les deux pères de famille véhiculent souvent l’acceptation de soi et la tolérance. Leur court-métrage Unboxing reste donc dans la lignée de leurs contenus précédents.

« C’est très important que Mcfly et Carlito s’emparent de ce sujet car les Youtubeurs sont des leaders d’opinion auprès des jeunes » souligne Justine Atlan. Pour les enfants et les adolescents, les deux Youtubeurs sont des modèles de réussite, et ils auront donc naturellement tendance à suivre leurs conseils et leurs recommandations. « C’est très important que des leaders d’opinion fassent l’intermédiaire, à la fois sur la thématique en elle-même et sur la sensibilisation qu’il faut avoir dessus, et les solutions qui existent pour les aider » complète la directrice de l’association e-Enfance.

« Si la vidéo sauve une vie, ce serait formidable »

À la fin de leur court-métrage, Mcfly et Carlito s’adressent directement à leurs abonnés et donnent deux numéros de téléphone aux victimes de harcèlement : celui de Net Ecoute (0800.200.000) et celui de Non au harcèlement (3020). « Quand on traite d’un sujet comme ça, souvent on donne des informations aux gens, mais on ne leur donne pas un début de solution, note Justine Atlan. On les laisse un peu tous seuls, sans trop qu’ils sachent comment faire ».

En énonçant directement deux numéros qui viennent en aide aux adolescents victimes de harcèlement, Mcfly et Carlito vont probablement sauver des enfants. « Statistiquement, c’est sûr que, parmi leur public fidèle, il y a des adolescents qui sont harcelés, assure Justine Atlan. Si la vidéo sauve ne serait-ce qu’une vie, ce serait formidable ». Pour la directrice de l’association e-Enfance, les moyens de communication doivent être multipliés afin de toucher un maximum de personnes. Si certains sont plus réceptifs à l’humour, d’autres préféreront des documentaires, des fictions, des chansons ou des affiches.

Cela pourrait paraître étonnant, mais Mcfly et Carlito ne se sont pas concertés avec l’association avant de sortir leur vidéo. D’après Justine Atlan, les deux Youtubeurs ont donné leur numéro de leur propre chef, sans les contacter au préalable. « C’est génial d’avoir ces intermédiaires-là qui savent très bien s’adresser aux jeunes naturellement et qui font beaucoup mieux que nous ce travail pour lequel on investirait des sommes astronomiques et qu’on ne réussirait pas forcément, constate Justine Atlan. C’est une chance et un cadeau inouï à chaque fois que des Youtubeurs font ça. »