LE REWIND Vous voulez de l'actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce lundi 1er juillet

Le Rewind: Ce robot est capable de vous cuisiner des sushis — 20 Minutes - Le Rewind

Avis à tous les amateurs de sushis ! Voici l’objet dont vous avez besoin. A l’occasion de l’exposition Robot X Manufacturing en Thaïlande, l’entreprise Kawasaki a présenté un robot capable de cuisiner des sushis.

Retrouvez également dans votre webchronique, qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un arrêt de bus amélioré, de la lave dans du slime, un ours qui se gratte le dos, une pépite proposée par le Tribunal du Net et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo, en tête de cet article.

