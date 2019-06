LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce lundi 24 juin

Le Rewind: Alaska: Un glacier en train de s'effondrer filmé par des touristes — 20 Minutes - Le Rewind

Des touristes visitaient Juneau, au sud de l’Alaska, lorsqu’ils se sont rendu compte qu’un morceau du glacier était en train de s’effondrer sous leurs yeux. L’un d’eux s’est saisi de son téléphone et a filmé le moment où un gros bloc de glace s’est détaché du reste de la falaise. Une conséquence du réchauffement climatique, de plus en plus récurrente.

Retrouvez également dans votre webchronique, qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, des huîtres antipollution, un enfant prodige en piano, une pieuvre géante, une pépite proposée par le Tribunal du Net et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo, en tête de cet article.

