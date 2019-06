VIDEO. Las Vegas: Jeff Bezos teste des bras robotiques géants

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mercredi 12 juin

Le Rewind: Las Vegas: Jeff Bezos teste des bras robotiques géants — 20 Minutes - Le Rewind

Le PDG d’Amazon, et accessoirement l’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, a testé des bras robotisés au salon re:Mars à Las Vegas. Et avec son rire machiavélique, c’est un peu flippant !

Retrouvez également dans votre webchronique, qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, la plus grande danse konyak du monde, un furet voleur, une petite fille pro du snowboard, une pépite proposée par le Tribunal du Net et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo, en tête de cet article.

