VIDEO. Il crée un Rubik's Cube qui se résout tout seul

Le Rewind: Il créé un Rubik's Cube qui se résout tout seul — 20 Minutes - Le Rewind

On hésite : génie ou invention totalement inutile ? Takashi Kaburagi a créé un Rubik’s Cube qui se résout tout seul, et l’a présenté au Maker Faire 2019 de Bay Area à San Francisco. C’est super cool, mais c’est vraiment une invention pour les fainéants, non ?

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo le nouveau Banksy, un hélicoptère à l’envers dans le ciel new-yorkais, des centaines de méduses, une pépite proposée par le Tribunal du Net et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo, en tête de cet article.

