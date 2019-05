VIDEO. Etats-Unis: Une tornade provoque un accident de la route

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce lundi 20 mai

Le Rewind: Etats-Unis: Une tornade provoque un accident de la route — 20 Minutes - Le Rewind

A Fowler, dans l’Etat du Kansas aux Etats-Unis, deux chasseurs de tornade ont filmé un accident de la route, provoqué par une tornade. Les deux vidéastes sont ensuite venus en aide au conducteur du camion, qui n’avait heureusement pas été blessé.

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo une reprise de Game of Thrones à la première écoute, un gender reveal en feu, un chat qui ouvre une porte, une pépite proposée par le Tribunal du Net et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo, en tête de cet article.

