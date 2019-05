LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce lundi 6 mai

Etats-Unis: Une rivière déborde, ils s'échappent juste à temps — 20 Minutes - Le Rewind

Ils ont pu s’échapper juste à temps ! Aux Etats-Unis​, dans l’état de l’Iowa, la rivière a débordé et a atteint très rapidement le centre-ville de Davenport. Les clients d’un centre commercial ont pu quitter les lieux avant que l’eau ne remplisse le parking.

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un homme qui jette de l’argent dans la rue, un couteau en papier, la plus grande locomotive à vapeur du monde, une pépite proposée par le Tribunal du Net et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo, en tête de cet article.

