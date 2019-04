LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mardi 30 avril

Le Rewind: Un béluga suspecté d'être un espion russe — 20 Minutes

Cette rencontre fortuite pourrait coûter cher au Kremlin. En Norvège, des pêcheurs ont croisé la route d’un béluga équipé d’un harnais et d’une GoPro avec des inscriptions indiquant que le matériel provenait de Saint-Pétersbourg, en Russie. Cette baleine est suspectée d’être un espion utilisé par les militaires russes. On ignore encore comment elle a été recrutée.

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l'actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un street artist, une course de snowkite, une pépite proposée par le Tribunal du Net et bien d'autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo, en tête de cet article.

