LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce vendredi 19 avril

Un chinois réalise le saut en camion le plus long du monde — 20 Minutes

C’est un record. Le chinois Zhang Ayuh a réalisé le plus long saut en camion du monde, dans la ville de Yuan Cheng. En quelques secondes, son véhicule s’est envolé pour atterrir 26 mètres plus loin. Même plus besoin de pont !

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un jeu vidéo avec des violons, des skieurs fous, une pépite proposée par le Tribunal du Net et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo, en tête de cet article.

