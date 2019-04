Norman prépare un programme pour Netflix

Norman a annoncé un projet Netflix sur sa chaîne YouTube. — CAPTURE YOUTUBE

Norman passe un cap. Le célèbre Youtubeur​ a posté une vidéo sur sa chaîne Norman fait des vidéos pour annoncer une série de bonnes nouvelles. Il a aussi expliqué à ses abonnés pourquoi il produit moins de contenus ces derniers temps.

Un programme pour Netflix

« On en vient à la grande nouvelle, la plus grande nouvelle de toute ma vie, (…) je suis papa », a-t-il annoncé avec enthousiasme. Le jeune homme a également révélé qu’il a été contacté par Netflix pour créer un programme « à la fois scénarisé et en même temps un peu improvisé ».

« Ce sera complètement cool. Pour être honnête, c’est vraiment l’un des projets qui m’excite le plus en ce moment. Je croise les doigts », a lâché Norman. Il planche également sur un projet de science-fiction. Le jeune père ne va pas chômer ces prochains mois.