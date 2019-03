LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce lundi 18 mars

Une vingtaine de bénévoles ont ramassé les déchets plastiques sur la plage de Kahuku, à Hawaï. — 808CLEANUPS

Utiliser son temps libre pour nettoyer les plages : un acte écologique que font de plus en plus de personnes à travers le monde. Dernièrement, une vingtaine de bénévoles hawaïens ont ramassé près de 200 kg de déchets, pneus, filets de pêche et autres microplastiques sur la plage de Kahuku.

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo : une poutre dans un wagon de métro, des chiens qui font des expériences, un hôtel futuriste au Vietnam, une pépite proposée par le Tribunal du Net et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

