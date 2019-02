Ne vous fiez pas à son air mignon et allez vous planquer avant vendredi. — REX FEATURES/SIPA

Les trois films de la série « Jurassic Park » seront mis en ligne sur Netflix le 1er mars.

Quinze jours après, ce sera au tour du premier film de la série « Jurassic World ».

La saga « Harry Potter » avait connu un énorme succès sur la plateforme cet automne.

Si Netflix est toujours au top des services de streaming vidéo - avec plus de 5 millions d’abonnés en France -, l’entreprise est loin de se reposer sur ses lauriers. Elle fait ainsi évoluer son catalogue tous les mois et ajoute de nouvelles séries, de nouveaux films et de nouveaux documentaires.

Le 1er mars, ce sont les dinosaures de la saga « Jurassic Park » qui débarquent au galop : Jurassic Park (1993), Le Monde perdu : Jurassic Park (1997) et Jurassic Park 3 (2001). Sorti en 2015, Jurassic World, premier film de la seconde trilogie, sera disponible, lui quinze jours plus tard sur la plateforme. L’année dernière, la trilogie originelle avait déjà été proposée durant quelques mois dans le catalogue américain de Netflix. A noter que la sortie du sixième film, Jurassic World 3, est programmée pour 2021 sur grand écran.

Bienvenue à Jurassic Park ! - REX FEATURES/SIPA

Pour ceux qui seraient passés à travers les empreintes de dinosaures, on rappelle l’histoire de cette série cinématographique de science-fiction : à partir d’une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé, le milliardaire John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d’espèces de dinosaures. Avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de son amie Ellie, il s’apprête à ouvrir le plus grand parc à thème du monde. Mais c’était sans compter la cupidité et la malveillance de l’informaticien Dennis Nedry, et éventuellement des dinosaures, seuls maîtres sur l’île.

Le même succès qu’Harry Potter ?

En 1994, Jurassic Park a gagné les trois Oscars du cinéma pour lesquels il était nommé : celui des meilleurs effets visuels, du meilleur son et du meilleur mixage de son. C’est le premier long-métrage de l’histoire à amasser plus de 900 millions de dollars, devenant le film le mieux reçu jusque-là et, après son retour sur grand écran en 3D (mai 2013, pour son vingtième anniversaire), le treizième plus gros succès du box-office.

Le succès est toujours au rendez-vous en France à chaque diffusion. Cet automne, les quatre films de la franchise ont été proposés sur TMC. Le 26 novembre, la rediffusion de « Jurassic World » a rassemblé pas moins de 1,79 million de personnes (8,2 % du public), selon Médiamétrie. La mise en ligne de la saga « Jurassic Park » rencontrera-t-elle le même succès que la saga « Harry Potter » cet automne ? Harry Potter à l’école des sorciers a généré plus de 1,5 million de streams en novembre. Un record.