Illustration de WhatsApp — Patrick Sison/AP/SIPA

On y a des groupes familiaux (coucou Mamie), des groupes amicaux (coucou copains), parfois même des groupes professionnels (coucou collègues). Et vous pouvez même vous abonner à la newsletter quotidienne de 20 Minutes (coucou auto promo). En dix ans, l’application de messagerie WhatsApp a séduit plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde et s’est imposée dans nos smartphones et dans nos vies. En France, nous sommes 14,5 millions à l’utiliser pour s’échanger messages, images et vidéos. Et pour s’appeler.

>> Quelle est la place de WhatsApp dans vos vies ? Est-ce devenu votre moyen de communication favori ? Qu’est ce qui vous plaît tant dans cette application ? Pourquoi la préférez-vous aux autres ? Avec qui l’utilisez-vous (famille, amis, collègues) ?

Vous pouvez témoigner dans les commentaires ou envoyer un mail à temoignez@20minutes.fr Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article à l’occasion des 10 ans de l’application. Merci d’avance.