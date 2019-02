VIDEO. Une animation en stop motion tatouée sur 70 personnes

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce vendredi 15 février

Un des soixante-dix tatouages réalisés par Balazs Bercsenyi pour un stop motion original. — balazsbercsenyi

Soixante-dix personnes qui ne se connaissent pas reliées... par un tatouage. C'est l'idée de l'artiste Balazs Bercsenyi. Ce Hongrois a tatoué soixante-dix inconnus en sept jours, pour en faire une animation en stop motion. Et le résultat est magnifique !

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, de rares images d'un manchot empereur noir, un chien ultra fort, une pub pour un bus un peu too much, une pépite proposée par le Tribunal du Net et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

