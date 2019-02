LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce jeudi 7 février

Cette salamandre est née de rien - Le Rewind — Capture d'écran/20 Minutes

Quand un tout petit rien se transforme en être vivant, c’est toujours impressionnant. Le réalisateur Jan van IJken a filmé en timelapse une salamandre, avant sa naissance. En six minutes, on peut observer comment une simple cellule devient un joli amphibien jaune et noir. Et c’est beau !

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un magicien silencieux, un piano batterie, une pépite proposée par le Tribunal du Net et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

