RESEAUX SOCIAUX Toujours plus d'inclusivité et d'animaux mignons dans la liste des émoticônes de 2019

Plus de 200 nouveaux émotciônes arrivent en 2019, dont un gilet orange, une loutre et une plaquette de beurre, parce que pourquoi pas — 2019 Emojipedia Sample Image Collection

C’est du sérieux. Depuis 2014, le Consortium Unicode valide chaque année les émoticônes que vous pourrez utiliser sur vos smartphones et sur les réseaux sociaux. Dévoilée mercredi, la liste pour 2019, la version 12, compte pas moins de 230 nouveaux émojis, dont une bonne majorité est consacrée à la représentation des couples, toujours plus inclusive, avec plus d’une centaine de combinaisons possibles selon le genre ou la couleur de peau. Inclusivité aussi avec, enfin, des symboles pour les personnages en situation de handicap : chaise roulante, chien d’aveugle, prothèses…

Plusieurs animaux font aussi leur arrivée, avec un flamant rose, un orang-outan, un paresseux mais aussi, et surtout, une loutre​, déjà star des réseaux sociaux. Il était temps. Plus surprenant, mais pourquoi pas, sont les émoticônes huître, ail, plaquette de beurre, gaufre, hache… De quoi se faire un festin. Et il ne faut pas oublier l'émoji gilet... orange ! On y était presque.