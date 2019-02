Facebook bloque une nouvelle campagne de manipulation venue de l'Iran

Facebook a mis fin a une campagne de manipulation d'ampleur orchestrée depuis l'Iran. Illustration. — P. Svancara / AP / Sipa

La lutte du réseau social contre la désinformation politique continue. Facebook a annoncé jeudi avoir mis fin à une nouvelle campagne de manipulation d’ampleur, orchestrée depuis l'Iran et dirigée contre de très nombreux pays, dont la France, la deuxième en quelques mois.

Le réseau social a indiqué avoir supprimé précisément 783 pages, groupes et comptes qui reproduisaient la position officielle de l’Iran sur des sujets sensibles comme le conflit israélo-palestinien, la Syrie ou encore le Yémen, sous couvert de comptes ou de pages présentés comme locaux.

Attiser les tensions au sein de la société

Comme dans les nombreuses actions de manipulations débusquées par Facebook ou Twitter, les messages semblent servir à attiser les tensions au sein de la société. Parmi les exemples de messages supprimés fournis par Facebook, un dessin avec ce commentaire : « Al Quods (nom arabe de Jérusalem) est la capital éternelle de la Palestine ».

Autre exemple visant la France cette fois : « Je ne reconnais absolument pas Israël », message posté par une Page titrée « Israël est un criminel de guerre ».

Certaines publications étaient des détournements de publications émanant de médias d’Etat iraniens. Partagés par ces faux profils, ces messages étaient attribués à d’autres sources ou accompagnés de messages incendiaires. Pour autant, « nous ne sommes pas en mesure d’affirmer directement qui est derrière », que ce soit les autorités ou « d’autres acteurs », a expliqué Nathaniel Gleicher, responsable de la cybersécurité chez Facebook lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, répétant vouloir être « prudent ». Il a aussi refusé d’évoquer les motivations possibles.

Facebook avait déjà bloqué des comptes et Pages douteux venus d’Iran en août dernier : le groupe a donc poursuivi ses investigations ces derniers mois, a aussi expliqué Nathaniel Gleicher, qui a aussi indiqué avoir étroitement travaillé avec Twitter sur ce dossier.

Une action « coordonnée »

Comme lors de précédents blocages de profils et pages qualifiés d « 'inauthentiques » selon la terminologie Facebook, Nathaniel Gleicher a rappelé que ces suppressions sont motivées non pas par le contenu des messages mais par le fait que ceux qui ont les ont postés l’ont fait via des faux profils et façon « coordonnée », dans le but de tromper les utilisateurs.

Les activités bloquées jeudi ont été détectées au total dans 26 pays, très souvent avec une importante population musulmane, en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient mais aussi en Afghanistan et au Pakistan, en Inde et jusqu’en Indonésie, Malaisie et Afrique du sud. Elles ont été publiées sur Facebook et sa filiale Instagram. Certaines remontent à 2010. Quelque 2 millions de comptes suivaient au moins une des pages concernées, 1.600 comptes participaient à l’un des groupes et plus de 254.000 comptes suivaient au moins un des comptes Instagram.