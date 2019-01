Le clip de D1ST1 tourné au coeur de la manifestation des — D1ST1/F. killah/Capture YouTube

Son clip, il l’a publié au lendemain de l’acte 10 des « gilets jaunes » qui a réuni plus de 10.000 personnes dans la Ville rose, plus qu’à Paris.

Filmé en pleine manifestation avec un smartphone, le rappeur toulousain D1ST1 déclame ses vers et montre le cortège de l’intérieur, avec ses gaz lacrymogènes et ses barricades.

« La rage du peuple je la vois tous les samedis, on a plus un franc plus de quoi remplir le caddie. Il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit, on se bouge, on se mobilise, que la France s’organise », déclame-t-il entouré de gilets jaunes, place du Capitole.

Intitulée simplement « gilets jaunes », sa vidéo réalisée par NFCA Média qui publie des reportages sur le mouvement a déjà enregistré près de 2 millions de vues sur Facebook où elle reçoit le soutien de nombreux « gilets jaunes ».

Le jeune homme met en particulier le projecteur sur les forces de l’ordre dont il dénonce le comportement. « Ils veulent pas que ça se sache, quand une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache, ils attendent bien qu’on soit tous regroupé, enfant en bas âge et personnes âgées, ils en profitent pour tout gazer », chante-t-il.

Pour conclure, D1ST1 appelle « à ne pas lâcher, ce qu’on a lancé s’est propagé dans le monde entier, c’est la révolution ».