Le monde entier pleure la mort Boo, le chien le plus mignon du Web

Boo est mort et des millions de fans sont inconsolables. Alors on vous voit, vous, dans votre bulle filtrante, vous demander : « Qui ça ? » Mais Boo voyons, « le chien le plus mignon du monde. » Archi célèbre sur les réseaux sociaux grâce à sa bouille adorable et à l’activité de ses humains bombardant leurs abonnés de centaines de clichés depuis dix ans, Boo est mort à San Francisco vendredi à l’âge de 12 ans.

Peluches, livres et divers objets à son effigie ont encore accru la popularité de Boo qui comptait plusieurs artistes américains parmi ses fans. Dans un message (très) long et (très) larmoyant, la propriétaire de Boo, Irene Ahn, qui travaille pour Facebook (et Instagram donc), a informé les 16 millions de fans de Boo de sa mort.

Cœur sur toi Boo

Elle se réjouit que Boo ait rejoint son ami Buddy (un autre chien, mort en 2017) « de l’autre côté de l’arc-en-ciel ». Selon elle, Boo avait « littéralement » le cœur brisé depuis la mort de son bon ami et ne pouvait vivre plus longtemps.

La nature, et Internet, ayant horreur de vide, reste maintenant à élire le nouveau chien le plus mignon du monde.