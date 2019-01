LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce vencredi 18 janvier…

La compagnie aérienne qui trolle les américains - Le Rewind — Capture d'écran/20 Minutes

Comment réussir une bonne opération marketing tout en combattant le racisme ?AeroMexico a trouvé LA bonne idée. Après avoir interrogé plusieurs Américains sur leur envie (ou non) de voyager au Mexique, et avoir récolté de nombreuses réponses en demi-teinte - « j’aimerais vivre en paix ici (à la frontière), et qu’ils (les Mexicains) restent de leur côté de la frontière » - la compagnie aérienne mexicaine a décidé de leur faire passer un test ADN. Et d’offrir une réduction sur un vol pour le Mexique, équivalente au pourcentage de sang mexicain trouvé dans leur patrimoine biologique. Habile !

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l'actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un chat qui toque à la porte, un chat qui ouvre une porte, une pépite proposée par le Tribunal du Net et bien d'autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

