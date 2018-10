VIDEO. Il s'appelle Marc Martel et pourrait bien être la réincarnation de Freddy Mercury

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce vendredi 26 octobre…

La réincarnation de Freddie Mercury ? - Le Rewind — Capture d'écran/20 Minutes

Il n’a pas sa moustache mais il a son timbre. Il s’appelle Marc Martel. Mais il pourrait tout aussi bien s’appeler Freddy Mercury. Il en est, en tout cas au moins vocalement, sa réincarnation. Surtout quand il entonne Bohemian Rhapsody. Un bel hommage alors que le biopic du leader du groupe Queen sort dans quelques jours.

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, une fête entre indiens et mexicains, une déco Halloween très flippante, une maison de l’horreur pas plus sympa, une pépite proposée par le Tribunal du net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

Pour ne rien rater

Allez jeter un œil au blog du Rewind

N’hésitez pas à liker la page Facebook du Rewind

Et suivez Le Rewind sur Twitter !