VIDEO. Un Chinois bat le record du monde de... cartes lancées dans des pastèques !

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce jeudi 25 octobre…

Il bat un record du monde complètement WTF - Le Rewind — Capture d'écran/20 Minutes

Force et précision. Le Chinois Bai Dengchun vient de battre le record du monde du nombre de cartes lancées dans des pastèques, avec dix-sept en une minute ! Un record super utile en cas d’invasion de pastèques zombies, et s’il ne reste plus que des cartes à jouer pour se défendre. Même si, effectivement, cela reste peu probable.

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un combat entre guêpes et frelons, une maman qui se lance sur YouTube, une chorale de fantômes, une pépite proposée par le Tribunal du net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

Pour ne rien rater

Allez jeter un œil au blog du Rewind

N’hésitez pas à liker la page Facebook du Rewind

Et suivez Le Rewind sur Twitter !