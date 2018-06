Un député confond la guerre d'Indochine avec... le groupe Indochine et Twitter se marre

« Dépôt de gerbes à Nancy pour les soldats morts pour la France en Indochine. N’oublions jamais. » Publié dimanche, ce tweet du député apparenté MoDem Laurent Garcia est des plus sobres. Sauf que l’élu a mentionné dans son message le compte… du groupe Indochine. Et

Evidemment, la bourde n’est pas passée inaperçue et de ne nombreux internautes se sont empressés de relayer le tweet, parfois en glissant un tacle appuyé sur la maîtrise toute relative des usages de Twitter par le député.

Aujourd'hui pour faire jeune et moderne un homme politique communique via #Twitter avec ou sans #CM. C'est le cas de @GarciaLaurent, élu meurthe-et-mosellan, qui a encore quelques trucs à apprendre à propos du réseau social et dans le choix des tags... #Indochine Risible. 😂😂😂 https://t.co/59zrgMwezo