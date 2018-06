Mais pourquoi Google a-t-il décidé de retirer l’œuf de l'émoji salade?

C’est l’histoire d’une salade privée de son œuf. Après l'émoji hamburger et l’émoji bière, Google va modifier sa salade, pour le plus grand plaisir des végans.

Jennifer Daniel, responsable du design des émojis chez Google, a annoncé dans un tweet mercredi que la salade n’allait bientôt plus comporter d’œuf. Mais pourquoi ce choix ? Chez Google, le sujet de « l’inclusion et de la diversité est très important », explique-t-elle. Sans œuf, « cela en fait une salade végane plus inclusive ».

There's big talk about inclusion and diversity at Google so if you need any evidence of Google is making this priority may I direct your attention to the 🥗 emoji— we've removed the egg in Android P beta 2, making this a more inclusive vegan salad. pic.twitter.com/kzHY0A9ZjG