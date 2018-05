VIDEO. «J'ai une surprise pour toi»... Les «off» du mariage de Harry et Meghan

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce jeudi 24 mai…

Ce que vous n'avez pas vu pendant le mariage royal - Le Rewind — Capture d'écran/20 Minutes

Vous rêvez de savoir ce que se sont vraiment dit le Prince Harry et son frère pendant la cérémonie, dimanche dernier ? Où les quelques mots qu'a glissé le jeune héritier à sa promise au moment de lui passer la bague au doigt ? Des internautes capables de lire sur les lèvres (enfin, c’est ce qu’ils prétendent) ont révélé les off du mariage de Harry et Meghan. Oh my god !

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un dromadaire qui mange des cactus, 10.000 personnes nourries gratuitement, un court-métrage en 3D, une pépite proposée par le Tribunal du net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

