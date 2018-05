VIDEO. Stewie, le caracal qui prenait un soigneur pour sa mère

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mardi 22 mai…

Cet animal sauvage le prend pour sa mère ! - Le Rewind — Capture d'écran/20 Minutes

Pas plus sauvage qu’un gros chat ! Ce caracal attendrissant a trouvé une nouvelle famille, dans une réserve d’Afrique du Sud. Son petit nom ? Stewie. A peine un an et demi, et déjà dans les pattes de ses soigneurs, parmi lesquels il semble avoir trouvé une maman de substitution.

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, une course-poursuite ratée, un pic-vert sur une Tesla, Doom 2 avec une voix humaine, une pépite proposée par le Tribunal du net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

