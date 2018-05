VIDEO. Ils reproduisent «Street Fighter» dans la vraie vie

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce lundi 14 mai…

Ils reproduisent «Street Fighter» dans la vraie vie - Le Rewind — Capture d'écran

Puisqu’on vous dit que le ridicule ne tue pas ! Au Japon, deux fans de Street Fighter ont décidé de refaire le combat mythique entre E.Honda et Ryu dans la vie réelle. Ils ont reproduit tous les sons du jeu avec la bouche. Sans oublier les costumes…

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, le plus long dégagement au foot, un chien sur un sanglier, une petite fille qui célèbre la fête des mères, une pépite proposée par le Tribunal du net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

