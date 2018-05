VIDEO. Ils se font attaquer par des guépards en plein safari !

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce vendredi 11 mai…

Ils se font attaquer par des guépards en plein safari ! - Le Rewind (video) — Capture d'écran

Pourquoi ? Ou plutôt, comment ? Comment peut-on avoir l’idée de descendre de voiture en plein safari pour aller voir les guépards de plus près et qui plus est, avec un enfant dans les bras ? Et à aucun moment se dire « ce n’est peut-être pas une bonne idée » ? Cette famille de touristes français est collector !….

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un robot qui court, une éruption en Indonésie, du kitesurf avec des sacs-poubelle, une pépite proposée par le Tribunal du net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

