VIDEO. Il aide les policiers à arrêter un homme en fuite grâce à son croche-pied

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce vendredi 4 mai…

Il aide la police en arrêtant un suspect d'un simple croche-pied ! - Le Rewind — Capture d'écran/20 Minutes

Le héros du jour. Bill, un habitant de Columbus, dans l’Ohio, n’a pas hésité un instant. Tandis que des policiers tentaient de rattraper un suspect, il a sorti sa botte secrète : un croche-pied imparable ! L’homme en fuite s’est écroulé sur le sol. Et les policiers ont pu terminer le travail tranquillement. What else ?

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, une éruption volcanique, un adieu déchirant à un fast-food, une guitare qui fait du gospel, une pépite proposée par le Tribunal du net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

