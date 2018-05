VIDEO. Quand faire une critique culinaire se transforme en véritable calvaire

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mercredi 2 mai…

Ce critique culinaire devient complètement fou - Le Rewind — Capture d'écran/20 Minutes

Certaines personnes sont payées pour goûter et critiquer des pizzas. Meilleur boulot du monde ? Pas sûr. Car entre une dame qui lui répète que, non, elle ne veut pas être filmée (alors qu’elle n’est pas dans le champ de la caméra), un vétéran qui l’interpelle sur la guerre, et des clients mécontents qui spoilent ses auditeurs, ce critique culinaire a bien du mal à travailler.

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, Alexa qui a du mal avec les mathématiques, des festivaliers de Coachella accros à leurs téléphones, un hommage au manga Akira, une pépite proposée par le Tribunal du net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

