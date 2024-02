Le public a-t-il répondu présent au retour de The Voice ? Samedi soir, le jury tout neuf de la nouvelle saison (Zazie, Vianney, Bigflo et Oli et Mika) a attiré 4,1 millions de fidèles sur TF1, « le plus faible lancement de l’histoire du programme », avance le Parisien. En 2023, 4,6 millions de téléspectateurs en moyenne avaient suivi la première émission.

Le télécrochet réalise néanmoins de très bons scores en termes de parts de marché, notamment auprès des « femmes responsables des achats de moins de cinquante ans » (39 %).

France 2 leader de la soirée

Malgré un lancement honorable, The Voice a été dépassé de peu par la fiction de France 2. La série Flair de famille avec Sylvie Testud et Samuel Labarthe a rassemblé 4,21 millions de téléspectateurs, rapporte Puremédias.

A la 3e marche du podium, on retrouve France 3 avec sa Soirée surprise chez Les Chevaliers du Fiel qui a attiré près de 1,50 million de curieux.