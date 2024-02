«C’est un cru bavard cette année ! Mais ils ne parlent pas pour ne rien dire ». Le SMS envoyé par Nikos Aliagas a atterri dans la messagerie du producteur de « The Voice », Matthieu Grelier, en novembre, quelques heures après le début du tournage de la nouvelle saison du télécrochet. 20 Minutes, qui a assisté à une session des auditions à l’aveugle, peut le confirmer : certains débriefs ont allègrement atteint, voire dépassé le quart d’heure… Magie du montage oblige, vous ne verrez pas ces discussions à rallonge lors de la diffusion sur TF1 qui commence ce samedi à 21h10.

« Pour nous, les auditions à l’aveugle, c’est très long. Il nous arrive de finir à 2 heures du matin alors que la veille, avec le même nombre de talents, ça va plus vite. Il y a donc ce que le téléspectateur en voit et ce qu’on vit sur les tournages et si on a tant de joie à faire ce programme, c’est aussi pour ces moments-là, qui ne sont pas forcément montrés », nous confie Zazie.

« On leur dit de faire comme ils sentent »

« Les tournages longs, pour moi, ça reflète la générosité des coachs », estime Matthieu Grelier qui insiste pour rappeler que, contrairement à certaines versions étrangères, les coachs ne sont équipés d’aucune oreillette et ne reçoivent aucune consigne. « Je ne leur dis rien. C’est l’une des clés de notre "The Voice" : on leur dit de faire comme ils le sentent, comme ils ont envie, affirme le producteur. Et il se trouve qu’ils ne sont pas langue de bois ».

« On est des pipelettes. Moi la première, reconnaît Zazie. Cette saison, il y a eu pas mal de fois où on s’est tous retournés sur des talents, alors forcément l’argumentation est plus longue. Pourquoi ? Parce qu’on les veut dans notre équipe ! » Et être le dernier ou la dernière à prêcher pour sa paroisse n’est pas chose aisée. « Quand les trois autres ont parlé pas loin d’une vingtaine de minutes, on est soûlés parce que tous les arguments ont été sortis, alors, en arrivant en bout de course, il faut trouver un nouveau truc à dire. Alors moi, parfois, je pars complètement ailleurs », poursuit l’autrice et interprète de Rue de la paix. Elle souligne la capacité de Patrick Fiori, coach sur la version « Kids », à « hypnotiser » les candidats. « Il arrive que sur la longueur, à force de nous entendre parler, les talents sont épuisés, alors ils rejoignent votre équipe. Sur un malentendu, ça fonctionne », se marre-t-elle.

« Avoir une conversation sérieuse »

Mika, de retour cette saison, garde un mauvais souvenir de ses précédentes expériences où les talents qui ne parvenaient pas à faire se retourner le moindre fauteuil rouge quittaient le plateau sans entendre un seul mot des coachs. « Je détestais ça, lâche-t-il. Si je prends le temps de m’exprimer, ce n’est pas, me concernant, pour les réconforter mais pour avoir une conversation sérieuse. Il faut parler sincèrement, humainement et techniquement à des personnes qui ont le courage de chanter devant des fauteuils qui leur tournent le dos. »

« C’est vrai qu’à l’époque certains talents n’avaient pas envie de se taper vingt minutes de débrief quand ils n’étaient pas pris, précise Zazie. Et ça continue à arriver. Mais je crois qu’ils comprennent que ce petit moment est l’occasion de prendre deux ou trois infos qui leur permettront de faire quelque chose de leur colère. C’est aussi pas mal qu’on leur dise que si on ne les prend pas, ce n’est pas parce qu’ils sont nuls. »

« On ne voulait pas froisser »

Oli, qui partage un fauteuil avec son frère Bigflo depuis la saison précédente estime que « le niveau augmente en matière de capacités vocales, de ce qui est proposé » et que, en conséquence, « notre envie de nous justifier et de délivrer de la bienveillance monte également ».

« On se donne l’espace de leur expliquer pourquoi on ne les sélectionnait pas. Entre coachs, on s’est un peu influencés là-dedans, sans raccourcir ce que l’on avait envie de dire, raconte l’artiste. Ce sera "cuté" en télé mais, sur le moment, cela permet de justifier que le niveau était très haut et qu’on ne voulait pas les froisser. Certains feront carrière malgré tout, c’est sûr. Simplement, dans "The Voice", il y a aussi un côté stratégique car il faut monter une équipe. On ne peut pas fonctionner uniquement au coup de cœur. »