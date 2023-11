Miss Alsace 2024, Adeline Vetter, est déjà couronnée… en culture générale. Si la doyenne du concours de beauté, du haut de ses 27 ans, était un peu attendue au tournant, elle n’a pas failli. Lors du test tant redouté par les candidates, l’Alsacienne, diplômée en pharmacie, a remporté l’épreuve qui évaluait leurs connaissances à travers 48 questions d’actualités, d’histoire-géo, de logique, d’art et littérature, de nature et écologie, du Code de la route, de langue française ou d’anglais. Avec en bonus cette année, une dictée sur cinq points. Une épreuve supplémentaire que les miss doivent à Cindy Fabre, la nouvelle directrice du concours.

Une moyenne pour les candidates autour de 30 sur 60

L’épreuve qui s’est déroulée vendredi, a mis en orbite l’Alsacienne qui aura la chance de se rendre au centre spatial de Kourou en Guyane, où les miss séjournent pour préparer la cérémonie du 16 décembre sur TF1, jour de l’élection à Dijon.

On ne sait pas si les miss ont gardé le sourire pendant l’épreuve à la lecture des questions qui semblaient compliquées. La moyenne est aux alentours de 30 sur 60 a révélé Cindy Fabre, indique Purepeople. Adeline Vetter, Miss Alsace avec ses 42,5 points, monte donc sur la première marche du podium, suivie de très près par deux ex aequo avec un score de 40 points : Agathe Toullie, Miss Limousin et Élise Aquilina, Miss Roussillon. Et le Grand-Est est à l’honneur encore avec une troisième place remportée par Noa Dutitre, Miss Champagne-Ardenne, avec 37 points.