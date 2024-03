Il a payé le prix de son coup de gueule. Alexis a été éliminé lors du quatrième épisode de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité » diffusé mardi sur TF1. Lors du conseil, il a lâché tout ce qu’il avait sur le cœur, sans prendre de gants, et ses coéquipiers de l’équipe jaune, les Kadasi, n’ont visiblement pas jugé ses remontrances constructives sur le moment. Le benjamin de cette édition, du haut de ses 21 ans, a donc quitté le jeu bien plus tôt qu’il ne se l’imaginait. Il confie à 20 Minutes ses regrets.

Lorsque vous êtes arrivé au conseil, vous aviez prévu de faire cette mise au point ? Ou cela vous est-il venu spontanément ?

Un peu des deux. Il fallait que les choses soient dites. J’attendais que les leaders de l’équipe, les grosses têtes, le fassent – j’estimais que ce n’était pas à moi de le faire dans ma position de « suiveur ». Quand Denis Brogniart a posé des questions à Amri, qui se voilait la face, ça m’a énervé. C’était toujours le discours blabla habituel à base de « ça va aller ». Mais ce n’est pas ça qui permet de changer les choses.

Vous regrettez d’avoir tout déballé ainsi ?

Bien sûr que j’ai des regrets. Avec le recul, je me dis que j’y suis allé trop fort et que j’ai mal choisi mon moment. J’aurais dû dire tout ça après l’épreuve d’immunité. On aurait pu avoir une discussion tous ensemble dans la journée. Si c’était à refaire, j’aurais donc eu cette discussion sur le camp, de manière moins agressive. Là, j’étais vraiment remonté contre toute l’équipe sur plusieurs points. J’ai été dur avec les autres parce que je suis dur avec moi-même. L’après-midi, je me suis remis en question, mais les autres n’ont pas été capables d’en faire autant.

Vous pensez que votre élimination est due à votre prise de parole ?

J’ai eu la confirmation après coup que la majorité avait prévu d’éliminer Sarah. Sur le moment, les Jaunes n’ont pas compris ma démarche. Après, ils ont fini par le comprendre. Ils ont pris conscience que ce n’était pas du sabordage, mais que je voulais juste jouer cartes sur table.

Vous en voulez à quelqu’un ?

Je n’en voulais et je n’en veux à personne. J’en voulais à l’équipe d’avoir une hiérarchie, invisible, mais qui était là. A ce stade de l’aventure, on est censé être des coéquipiers, pas des concurrents. Voir Pauline qui pleure à chaque épisode, c’est compliqué. Je pense que les votes au mérite n’ont pas été effectués comme il faut et il n’y a pas eu de communication entre nous. On parlait stratégie, je faisais partie du groupe qui se pensait sûr d’aller jusqu’à la réunification, mais ça ne m’intéressait pas. On dit qu’on va à « Koh-Lanta » pour gagner, mais quand on y est, on est peut-être davantage sensible aux autres, finalement. C’est peut-être ce qui m’a coûté ma place.

Donc si vous deviez refaire l’aventure autrement…

Je prendrais plus de pincettes. Je prendrais du recul et je ferais en sorte de ne pas me retrouver dans ce genre de situation où je suis le seul impliqué dans le clash. Je prendrais mon mal en patience.

Quel est votre meilleur souvenir de l’aventure ?

L’arrivée sur l’île. Ce qui est triste, c’est que je suis content d’être allé à « Koh-Lanta » mais que je ne suis pas content de ce que j’ai fait là-bas. Je n’ai pas savouré l’expérience comme je l’imaginais. Je pensais aller à la réunification parce que c’est là que l’aventure commence selon moi, avec les épreuves individuelles. J’aurais pu prouver beaucoup de choses à beaucoup de monde. Je n’ai pas eu cette chance ni l’intelligence d’aller jusque-là.