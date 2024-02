« C’est dur à encaisser », confie William, éliminé de « Koh-Lanta »

Le 3e épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, diffusé ce mardi soir sur TF1, a eu raison des doyens de la saison. Après Nathalie, consultante en transition numérique de 55 ans, éliminée sur-le-champ après une épreuve de confort, c’est au tour de William de faire ses bagages. Arrivé trois jours après le début de l’aventure, l’expert en survie âgé de 62 ans avait pourtant brillé lors de l’épreuve des bambous, en réalisant la meilleure performance de son équipe.

Mais des lacunes en natation lors de l’épreuve d’immunité lui ont coûté sa place. Craignant pour ses capacités physiques lors des épreuves à venir, les Jaunes ont voté à l’unanimité contre lui lors du conseil. William a répondu aux questions de 20 Minutes.

Les aventuriers ont voté à l’unanimité contre vous. Est-ce que ça a été dur à encaisser ?

Forcément, ça fait un choc. Je m’en doutais un petit peu, mais pas que les votes seraient unanimes contre moi. Je pensais que certaines personnes me défendraient un peu. Mais au bout du compte, ça paraît logique. Ils ont commencé le jeu avant moi, il y avait déjà des affinités. Je comprends qu’ils ne voulaient pas éliminer le noyau de départ.

Commencer le jeu après les autres est un gros désavantage ?

Pas forcément. On a bien vu que dans d’autres saisons de l’émission certains sont allés très loin. Après, tous les Koh-Lanta ne se ressemblent pas. J’ai été surpris parce que dès mon arrivée sur le camp, j’ai essayé de faire le maximum pour remercier les membres de l’équipe de m’avoir choisi. Mon rôle était de leur établir une zone de confort, de leur trouver de la nourriture… Ce que j’ai fait. Sur l’épreuve des bambous, j’ai prouvé que je n’étais pas trop nul non plus. Même plutôt bien. Et quand le remerciement, c’est de se faire dégager au premier conseil… C’est dur à encaisser.

Ce sont vos lacunes en natation qui ont précipité votre chute selon vous ?

Elles ont été lourdes de conséquences. Ils ont eu peur de perdre des épreuves par la suite à cause de moi. Mais même s’ils disent que ce n’est pas le cas, je les avais prévenus de ces lacunes avant l’épreuve, je leur avais montré mon niveau de natation pour qu’ils jugent par eux-mêmes. Après analyse, le jeu de confort n’a pas non plus été perdu forcément qu’à cause de moi. On a très mal géré, l’un a perdu son masque, une autre s’est un peu trop ventilée avant de plonger, moi j’ai perdu du temps avec ma nage pas très académique… Ça a été un échec collectif, il y a eu certainement un manque d’analyse. En survie, il faut toujours être apte à se remettre en question et ça n’a pas été le cas lors de cette épreuve. Les Rouges, eux, ont eu l’intelligence de se servir de la corde pour aller chercher les tortues mais aussi pour revenir. Je pense que c’est grâce à ça qu’ils ont gagné.

Vous aviez toutefois été admirable lors de l’épreuve précédente, avec les bambous. Comment expliquez-vous ce choix de vous éliminer ?

Il y a peut-être différentes raisons. Il y a ces lacunes en natation, même si j’étais quand même à l’aise sous l’eau. Sur les épreuves physiques sous l’eau j’aurais été un gros atout, par le fait que j’ai fait de la chasse sous-marine pendant des années. Sur les épreuves terrestres, j’aurais aussi pu leur apporter beaucoup de choses. Après, ça a été leur choix et on verra bien dans les épisodes à suivre si ça a été judicieux, ou pas. Participer à Koh-Lanta c’est déjà une victoire en soi. J’ai fait le maximum sur le camp pour les remercier de m’avoir choisi. Avec du recul, j’ai des sentiments mitigés : est-ce qu’ils m’ont choisi réellement pour mes capacités ou pour éviter que j’aille avec les autres et que je leur fasse le feu par exemple ? Je ne sais pas. Mais je ne leur en veux pas, il faut accepter la sentence et rester positif, la vie continue.

Vous étiez notamment venu pour vous prouver que vous pouviez rivaliser avec des personnes plus jeunes. Votre âge ne vous a pas porté préjudice finalement ? Il n’est pas rare que les personnes les plus âgées sortent assez tôt de l’aventure.

Je pense que c’est aussi l’une des raisons. C’est malheureux à l’heure actuelle, de juger les personnes sur leur âge. En général, ce sont des gens qui ont de l’expérience. Il y a parfois, même dans la vie réelle, un manque de respect par rapport à nos anciens. C’est quelque chose qui est très important pour moi. Quand je vois un papi avec le dos voûté dans la rue, je ne me moque pas de lui, je me dis simplement que cette personne a eu un travail très dur dans sa vie.

En termes de survie, ont-ils un peu sous estimé ce que vous pouviez leur apporter ?

Quand je suis arrivé, je savais qu’ils avaient déjà trois jours dans les pattes. Moi j’étais tout frais et il me semblait logique de faire tout de suite le maximum de choses pour eux. Il y avait notamment cette cabane qui n’était pas finie. La couvrir avec des feuilles de palme en cas de pluie, c’était déjà la première chose à faire. C’est ce qu’on enseigne en survie : commencer par se faire une zone de confort. Et ça, ils ne l’avaient pas fait, je ne sais pas ce qu’ils ont foutu pendant trois jours…

Peut-être auriez-vous aussi été redoutable sur certaines épreuves, comme celle de l’orientation ?

Oui ! Il y avait des épreuves qui me tenaient à cœur, comme le tir à l’arc. J’aurais été très bon car je tire à l’arc quasiment tous les jours depuis plus de trente ans.

D’où vous vient votre passion pour la survie ?

Je suis depuis toujours un amoureux de la nature. Dès l’âge de 4-5 ans, dès que j’ai pu marcher assez vite, mon père m’a emmené dans la forêt et m’a tout de suite initié aux pièges, à la pêche… Quand je suis dans la jungle, en quelque sorte je suis dans mon salon, je me sens chez moi. A un moment de ma vie, ça a été un véritable refuge, car j’ai été quelqu’un de très timide en étant jeune.

Pour l’expert en survie que vous êtes, « Koh-Lanta » était quand même un défi ?

Cela reste un défi d’une certaine manière. Mais quand je pars en immersion totale dans la jungle, où je n’ai pas de téléphone, la moindre erreur est fatale. Je n’ai pas le droit à l’erreur. J’ai frôlé la mort plusieurs fois. Ça, c’est l’aventure. Sur Koh-Lanta, il faut savoir qu’on a une équipe médicale qui nous entoure, on ne risque absolument rien à part une fracture ou un truc comme ça. On est en totale sécurité. Je ne dis pas que c’est le Club Med, hein, par respect pour les aventuriers qui ont parfois eu des difficultés. Je n’avais pas d’appréhension avant de faire cette aventure, je savais bien que je n’allais pas souffrir de la faim, ni de la chaleur, de la pluie… Ce sont des choses que je subis régulièrement.

N’avez-vous pas sous-estimé le fait que « Koh-Lanta » est aussi un jeu de stratégie ?

Je ne pensais pas que la stratégie était aussi imprégnée dans le jeu et aussi tôt dans l’aventure. Je ne suis pas quelqu’un de stratège, ce n’est pas mon truc. C’est agaçant et ça bouffe de l’énergie pour rien à essayer de faire des alliances… La vie est assez difficile comme ça, pourquoi se prendre autant la tête sur un jeu d’aventure ? Après, ça reste le concept de Koh-Lanta et c’est vrai que s’engager dans ce genre d’aventure en n’étant pas stratège, c’est peut-être de l’inconscience.