Atteinte de mucoviscidose, Alicia a pu participer à « Koh Lanta »

«J’ai la mucoviscidose », nous a révélé Alicia à la fin de l’entretien téléphonique qu’elle nous a accordé lundi pour débriefer de sa participation à « Koh-Lanta ». « Je l’ai déjà dit à un autre journaliste juste avant, alors je préfère être transparente avec vous », a précisé la cheffe d’entreprise de 23 ans originaire de l’Ain. Elle n’a pas voulu évoquer son état de santé dans son portrait ou sur le tournage du jeu d’aventure de TF1. « Je suis une personne, une aventurière à part entière et je préfère qu’on me juge pour ce que je suis et non pour ce que j’ai », affirme-t-elle.

« Alicia a suivi tous les examens et tests médicaux demandés et effectués par l’organisme médical qui est mandaté pour cela. Elle a été validée par les médecins de cet organisme comme étant apte à faire une aventure comme Koh-Lanta », nous informe la société de production ALP.

« Informations confidentielles »

Il ne nous a pas été possible d’en savoir davantage sur ce que pouvait impliquer la participation de la jeune femme en matière de soins à envisager sur place. « Ce sont des informations confidentielles auxquelles la production n’a pas accès. Les dossiers médicaux des aventuriers sont transmis par l’organisme mandaté au médecin de l’aventure et ne transitent pas par la production », s’est bornée à répondre ALP.

Alicia, elle, insiste pour souligner « la chance » qu’elle a eue de pouvoir être entourée de bienveillance : « C’est rare aujourd’hui que des productions veuillent changer les choses et acceptent que des gens un peu différents puissent vivre leur rêve. »

« Sportivement parlant, on peut voir la différence, parce que je n’ai pas le physique de tout le monde », explique la vingtenaire qui refusait que l’évocation de sa pathologie puisse « [lui] porter préjudice sur le campement ou l’inverse ». « Cela m’a prouvé jusqu’où j’étais capable d’aller. Dans le deuxième épisode [diffusé mardi], on voit à la fin de l’épreuve d’immunité que je suis K.-O. complet. J’ai donné tout ce que je pouvais », résume-t-elle.

« Julie était plus légitime à rester »

Alicia a été éliminée par ses acolytes de l’équipe rouge lors du conseil. Une mauvaise surprise pour elle car elle pensait que le couperet allait tomber sur Julie. « J’étais très sereine en arrivant, on avait tous discuté pour mettre son nom à elle. Sur le moment, j’ai été très énervée envers Emilie et Cécile. On avait partagé des choses très personnelles et j’aurais préféré qu’elles me disent honnêtement qu’elles voteraient contre moi, déplore-t-elle. Mais je ne suis pas rancunière, je comprends leur jeu. Sportivement parlant j’étais la plus faible de l’équipe. J’avais abandonné sur la première épreuve alors que Julie l’a passée. Elle était plus légitime à rester. »

Au final, l’aventurière ne regrette rien de son aventure. « Je suis restée fidèle à moi-même, je n’ai manipulé personne, je n’ai pas menti. Je savais au fond que je n’avais pas les capacités pour aller jusqu’au bout », avance-t-elle. Et d’ajouter : « Je me suis remise au sport, ça m’a remis le pied à l’étrier. Aujourd’hui, je vais super bien, donc c’est top. »

Son fort caractère lui a cependant valu des réactions peu amènes d’internautes. « Je ne regarde pas les réseaux sociaux, je n’ai plus Instagram. J’accepte à 200 % ces commentaires, cela ne me touche pas, garantit-elle. Je préfère être détestée pour ce que je suis qu’aimée pour ce que je ne suis pas. »