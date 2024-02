« C’était du bluff total ! », s’amuse Steve, éliminé de « Koh-Lanta »

Son coup de poker n’a pas payé. Steve est le premier candidat à quitter Koh-Lanta, les Chasseurs d’immunité, éliminé lors du conseil à l’issue du premier épisode diffusé ce mardi soir sur TF1. Cet approvisionneur de distributeurs automatiques dans les Pyrénées-Orientales, membre de l’équipe jaune, avait pourtant réussi la prouesse de trouver très vite un collier d’immunité, une arme stratégique hautement convoitée.

Mais c’était sans compter sur le pouvoir spécial de ce collier : protéger deux membres de son équipe jaune et non lui, son détenteur… Malgré sa tentative de bluff, le candidat de 34 ans n’a pas fait long feu aux Philippines, victime de sa stratégie. Steve a répondu aux questions de 20 Minutes.

A l’annonce de votre élimination, aucune émotion ne filtre sur votre visage. Que ressentez-vous vraiment à ce moment ?

Que je ne gagnerai pas Koh-Lanta ! Dans la vie, je suis quelqu’un de très réservé, je ne montre pas beaucoup mes sentiments devant tout le monde. Bien sûr que je suis dégoûté de partir aussi tôt. Après ça fait partie du jeu, il y aura toujours un premier ou une première qui se fera éteindre le flambeau et un dernier ou une dernière sur les poteaux. Et je n’ai aucune amertume ou rancune envers qui que ce soit.

Ce collier d’immunité, c’était un cadeau empoisonné finalement ?

J’ai au moins l’honneur d’avoir trouvé le premier collier de la saison. J’en suis vraiment très fier. Quand je le trouve, c’est une immense joie parce que j’ai vraiment passé du temps à le chercher et je me dis que je ne vais pas rentrer bredouille. Ensuite, quand je vois son pouvoir, je me dis que je suis un peu dans la merde (rires). Il va falloir que je trouve une alternative pour pouvoir le jouer, c’est pour ça que je le montre à tout le monde de cette façon-là : pour casser l’image de stratège que j’ai sur moi et jouer la carte de la franchise. Je me suis mis à fond dans mon personnage, jusqu’au bout. Même quand Denis Brogniart pose la question « "qui se sent en danger ? », je ne peux pas me permettre de lever la main et de dire « moi ».

Vous sembliez très confiant par rapport à votre stratégie. Vous pensiez vraiment que les autres candidats étaient tombés dans le panneau ou c’était du bluff ?

C’était du bluff total ! J’ai tenté un coup mais ce n’est pas passé. Après, on le voit au niveau des voix, il n’y a pas eu de lynchage non plus. C’était serré. Et je ne regrette vraiment pas la façon dont j’ai joué le collier.

Ce qui vous a nui, c’est de surjouer cette joie d’en avoir un en votre possession ?

Ils se sont posé les bonnes questions, tout simplement. C’est exactement comme une partie de poker : on voit le flop, puis le turn et la river. Ils se sont peut-être dit qu’ils allaient tenter Steve et que si ça ne passait pas, ce serait Nathalie. Ils ont réussi et bravo à eux, ça fait partie du jeu.

Avez-vous le sentiment de vous être tiré une balle dans le pied avec cette stratégie ?

Je ne pense pas. J’étais venu pour jouer et d’emblée je leur ai même dit à tous : « Qui peut me dire ici qu’il n’est pas stratège ? » Dans un jeu comme ça, il y a toujours de la stratégie. Certains vont faire des alliances, d’autres ne vont absolument rien faire, ils vont rester dans leur coin et être transparents pendant toute la saison… Ce sont différentes formes de stratégie, tout comme celle de s’affirmer en tant que stratège.

Contrairement à vous, certains candidats ont assuré ne pas avoir de stratégie. C’est de l’hypocrisie selon vous ?

Je pense que oui. Comme je l’ai dit, ces personnes-là sont beaucoup plus stratèges que moi. A voir par la suite si je me suis trompé.

Vous auriez pu ne pas jouer votre collier. Mais vous avez choisi de protéger deux membres de votre équipe, Pauline et Sébastien, avec lesquels vous n’étiez pas particulièrement liés. C’était stratégique aussi ?

Pas du tout. Si j’avais été stratège, j’aurais protégé les personnes avec qui j’étais en alliance à la base. J’ai choisi Sébastien parce que c’était la personne la plus humble et la plus méritante de l’équipe. Et c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. Pour moi c’était comme une récompense. Pauline, j’ai décidé de la protéger parce qu’elle se considérait comme la personne la plus faible de l’équipe. Mais pour moi, elle avait un fort potentiel. Je voulais lui donner confiance en elle et un bon coup de boost pour la suite de l’aventure.

Ce collier, qui vous a coûté votre place, vous l’avez ramené chez vous ?

Je le récupérerai après la finale, comme ça ma fille pourra l’avoir et jouer un peu avec. Et il finira au-dessus de ma télé, encadré avec mon foulard.

Cela faisait près de 14 ans que vous tentiez de participer à « Koh-Lanta ». C’est frustrant de partir le premier ?

Oui et non. J’ai réussi à réaliser mon rêve de gosse et pour moi, c’est le plus important. Je tiens à faire passer le message qu’avec de la motivation et de la détermination, on peut toujours réaliser ses rêves. Il ne faut jamais rien lâcher. C’est ce que j’ai fait et je veux que ma fille comprenne que si elle a envie de faire quelque chose dans la vie, elle réussira si elle est motivée.