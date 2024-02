«J’peux pas, je dois chercher un collier d’immunité », arbore avec fierté, sur son tee-shirt, l’un des candidats de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, dans son portrait de présentation. Une coquetterie qui tombe à pic quand on connaît le nom de cette 25e édition, diffusée à partir de ce mardi à 21h10 sur TF1 : « Les Chasseurs d’immunité ». Entre les traditionnelles épreuves de confort et d’immunité, les 20 candidats auront la possibilité de trouver ces fameux colliers, aux pouvoirs « inédits et puissants », beaucoup plus nombreux que les saisons précédentes.

Une arme stratégique bien connue des fans du programme, mais pas seulement. Au même titre que « les poteaux » ou « la sentence irrévocable » de Denis Brogniart, le « collier d’immunité » est entré dans notre quotidien et le langage courant. « On n’est pas à Koh-Lanta, là c’est pas des alliances entre vous et à qui vous donnez le collier d’immunité ! », avait même assené en 2020 Rachida Dati, à l’époque candidate à la Mairie de Paris, à sa concurrente Agnès Buzyn. Mais quand a débarqué cet objet culte qui nous est aujourd’hui si familier ?

« Ce précieux collier fera tourner bien des têtes »

Le collier d’immunité n’a pas toujours été l’un des ressorts principaux du jeu de TF1. Il n’a fait son apparition qu’en 2011 lors de la 11e saison intitulée « Raja Ampat », tournée en Indonésie. Cette même édition où ont participé pour la première fois les stars du programme Teheiura et Laurent Maistret. « Ce précieux collier fera tourner bien des têtes car il permettra à celui qui le découvre de l’utiliser lors du Conseil s’il se sent menacé d’éviction… », expliquait l’émission, comme le rapportait à l’époque le site belge 7sur7.

Son pouvoir ? Protéger son heureux détenteur d’éventuels votes contre lui au conseil, à condition de le dévoiler juste avant le dépouillement. A l’origine, le collier ne pouvait sauver que celui qui le trouvait. Il n’est devenu « cessible » qu’à partir de la saison 17. La limitation d’utilisation dans le temps (à sortir uniquement « au prochain conseil » par exemple), est apparue par la suite.

Au fil des saisons, d’autres armes stratégiques ont tenté de faire de l’ombre à ce joujou magique : l’anneau d’or, le bracelet noir, le talisman… De pâles concurrents face au collier qui pimente l’aventure avec talent. « Ça influence forcément les comportements, a estimé Denis Brogniart lors de la conférence de presse de la nouvelle saison début janvier. Les colliers d’immunité créent forcément des rebondissements. » Et des séquences inoubliables.

Vous vous souvenez du faux collier, fabriqué de bric et de broc par Maxime lors de la saison 11 ? Ou celui que Pascal a caché dans son caleçon en 2016 ? Sans oublier Teheiura en 2020, éliminé avec son binôme Charlotte malgré DEUX colliers en leur possession ?

« Du jamais vu »

Des séquences pépites, ils devraient y en avoir dans cette nouvelle saison. Denis Brogniart promet notamment un conseil historique avec trois colliers en même temps, du « jamais vu ». « Cette année on a décidé d’en rajouter, il y en a plus que d’habitude et ils ont pour certains des pouvoirs inédits et très puissants qui vont venir bouleverser les stratégies et ce que les aventuriers pourraient tenter de mettre en place », explique Julien Magne, directeur général chez ALP, qui produit l’émission.

Vous l’aurez compris, les 20 nouveaux aventuriers de l’aventure devraient avoir leur lot de surprises. Si certains colliers les protégeront individuellement d’une élimination, d’autres ne pourront pas être utilisés par les candidats eux-mêmes, mais devront être offerts à des coéquipiers. Ce qui risque de complexifier les tactiques des uns et des autres.

« Quand à la fin, de manière un peu solennelle, je dis "est-ce que quelqu’un a un collier d’immunité et souhaite le jouer ce soir ?", ce n’est pas la même chose que quand tu n’as que les colliers classiques, précise Denis Brogniart. Il va y avoir des retournements de situation et un stress inhérent. Même ceux qui ne sont pas forcément à bloc sur la recherche, après deux trois conseils, ils vont tous y aller. »

Mais encore faut-il les trouver. Des chasses au trésor seront nécessaires pour en dénicher certains. Les aventuriers devront récolter des indices ou encore résoudre des énigmes, un peu à la manière d’un escape game. « Il va y avoir des moments extraordinaires », jubile d’avance l’animateur.

« Comme par hasard… »

Mais au fait, comment sont disposés ces colliers sur les lieux de tournage ? Si vous êtes un téléspectateur régulier du programme, peut-être avez-vous déjà pensé que ces armes stratégiques étaient déposées par la production au fil des intrigues. Il n’en est rien. Le producteur Julien Magne assure qu’ils sont cachés en deux temps : avant le début du jeu puis juste après la réunification.

Et pourquoi filmer systématiquement les scènes où les aventuriers les trouvent ? En matière de suspense, ne serait-il pas plus intéressant pour le téléspectateur de découvrir ces colliers comme les joueurs, lors du conseil final ? « On nous dirait "ah ! Comme par hasard… », si un candidat en sort un alors qu’on ne l’a pas vu le trouver. La suspicion serait beaucoup plus grande que l’inverse », souligne le producteur. Il ajoute : « Ne pas donner des clés de compréhension au téléspectateur est compliqué. La stratégie mise en place avant un conseil par quelqu’un qui a un collier n’est pas la même que celle qu’il aurait mise en place sans. C’est un souci de cohérence et de compréhension pour le téléspectateur. » Sans oublier le côté jouissif d’observer l’heureux détenteur manigancer son coup, ou au contraire, le voir s’empêtrer dans son collier d’immunité.